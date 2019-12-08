تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفى

المقادير

4 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x كوب عصير (يوسفى)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x كيلو يوسفي (فصوص)

½ x كوب سمن

الطريقة:

نقوم بدهن الصينيه و جوانبها بالزيت و نبطن قاع الصينيه فقط بالدقيق.

نقوم بنخل الدقيق و البيكنج بودر و البيكنج صودا في طبق عميق.

نضع السكر و البيض والفانيليا و بشر اليوسفي و كوب واحد من عصير اليوسفي و نص كوب من السمنه السايحه في الخلاط ونضربهم جيدا.

نضع الخليط في بوله كبيرة وننزل بالدقيق عليه و نقلبه ببطء حتي لا يخرج منه الهواء.

نصب الخليط في الصينيه و ندخلها فرن مسخن من قبل علي درجه حراره عاليه وبمجرد ما ندخل الكيكه نجعل الحراره متوسطه ولا نقوم بفتح باب الفرن قبل 20 دقيقه.

بمجرد ما تستوي نتركها تهدأ قليلا ثم نسقيها بباقي عصير اليوسفي و نزينها بفصوص اليوسفي وبالهنا والشفا.

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