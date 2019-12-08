4 أضرار لشرب المياه من الزجاجات البلاستيكية

تعتبر المياه من أهم المكونات الرئيسية التى يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، ولكننا يجب أن نضع فى الاعتبار الزجاجات التى نشرب منها المياة، حيث يعد البلاستيك من أكثر المواد الضارة على حياتنا سواء للجسم أو للبيئة، وأن المركبات التى يحتوى عليها البلاستيك تلحق الضرر والأذى بأجسمانا بشكل غير طبيعى.

ووفقًا لموقع "boldsky" نقدم لكم أهم الأضرار التى تسببها الزجاجات البلاستيكية فى الجسم وهى:-

- السرطان

يتم صنع معظم المواد البلاستيكية من جزيئات الهيدروكربون ، وقد أضافت معظم المواد الكيميائية مواد كيميائية تستخدم لتحسين مرونة أو حتى لون الزجاجات، وتختلف سلامة الزجاجات البلاستيكية حسب نوع البلاستيك المستخدم، والمنتجات منخفضة الجودة قد تمتلك مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان الذى يؤدى إلى الوفاة.

- الغدد الصماء

تستخدم العديد من الشركات مادة بلاستيكية خالية من BPA (ثنائي الفينول أ ، مادة كيميائية صناعية) ، فإن هذه الزجاجات يتم استخدامها بشكل متكرر من قِبل الأشخاص ، والتي قد تتسبب في التعرض للحرارة أو أشعة الشمس تتسرب وتخلط في الماء، ويمكن لهذه المواد الكيميائية أن تحدث أضطرابات قوية فى الغدد الصماء.

- مضاعفات الحمل

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أثبتت بعض الدراسات أن BPA المستخدم في زجاجات المياه البلاستيكية من النوع الذى يسبب مضاعفات للحوامل والجنين، و BPA يحاكي هرمون الاستروجين فقد يؤدي إلى تشوهات الكروموسومات ، مما يؤدي إلى عيوب خلقية.

- ضعف المناعة

يمكن للشرب من زجاجات بلاستيكية رخيصة الجودة أن يؤثر سلبًا على نظام المناعة لديك، ويؤثر BPA على الجهاز المناعي ويضعفه ، وبالتالي يعرض جسمك للعدوى المختلفة بكافة الأمراض.

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