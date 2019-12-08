تعرف على خطورة تناول الأطفال الأغذية الغنية بالجلوتين

القاهرة - لايف ستايل
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطفال في السنوات المبكرة كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالجلوتين مثل المكرونة والخبز والمخبوزات تزيد احتمالات الإصابة بالاضطرابات الهضمية في السنوات التالية.
وكشفت الدراسة التي نشرتها دورية جاما، أن الإفراط في تناول هذه الأنواع من الأغذية يزيد احتمالات الإصابة بالاضطرابات الهضمية بنسبة 61 في المائة.
وأوضحت أن 6600 من المواليد الجدد في الولايات المتحدة وفنلندا وألمانيا والسويد خضعوا للدراسة خلال الفترة من عامي 2004 و2010 وظلوا تحت المتابعة كل ستة أشهر لمعرفة مستوى الجلوتين الأطفال في كل منهم وتأثير ذلك على صحتهم.
واكتشف الباحثون أن نسبة 20 في المائة من هؤلاء الأطفال أي 1216 أصيبوا باضطرابات هضمية أرجعت لزيادة نسبة مادة الجلوتين في أجسامهم.
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