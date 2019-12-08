أفضل 5 أطعمة موسمية تفيد صحتك فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأطعمة المفيدة لصحتك فى فصل الشتاء يجب أن تضمنها فى نظامك الغذائى، لتقوية جهاز المناعة ومنع الإصابة بالأمراض، ونتعرف على أبرز 5 أطعمة غنية بالفوائد فى الشتاء، وفقاً لموقع "womansday".

أفضل 5 أطعمة موسمية تفيد صحتك فى الشتاءالتين

من الأطعمة الغنية بالفوائد بفصل الشتاء، حيث إنه به الكثير من الألياف وهي واحدة من أفضل مصادر البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحماية من عدد كبير من الأمراض.

السبانخ وكرنب الكالي

السبانخ وكرنب الكالى غني بالمركب الذي يعزز آثار الفيتامينات A وC وE، وهو مفيد لصحة الجلد ويساعد على تقوية المناعة.

البنجر

تحصل هذه الخضراوات الجذرية على لونها الغني من مادة betalains والأصباغ ذات الخصائص المضادة للأكسدة القوية ومكافحة السرطان، قد يفيد البنجر أيضًا القلب والدماغ.

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كرنب بروكسل

وهو نوع من الكرنب الصغير الغنى بالألياف وفيتامين C لتقوية المناعة وفيتامين K وهو ضروري لتخثر الدم، والمركبات النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وحماية الذاكرة.

الرمان

سرطان البروستاتا هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة المرتبطة بالسرطان بين الرجال، ووجدت دراسة أجريت عام 2010 أن المكونات الموجودة في عصير الرمان ساعدت في الواقع على منع حركة الخلايا السرطانية عن طريق إضعاف جاذبيتها لإشارة كيميائية تعزز انتشار السرطان.