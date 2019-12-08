شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون ألم البطن علامة على تعرض الجسم للخطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشكو الأطفال وأيضا البالغين من ألم في البطن من وقت لآخر، الآلام الخفيفة قد تكون غير خطيرة وتزول الأعراض خلال يوم أو يومين ويمكن السيطرة عليها فى المنزل ولكن إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن أو كان يعاني من آلام في المعدة بالإضافة إلى القيء المتكرر فهذه حالة طواريء تحتاج إلى تدخل طبى فورى.

ووفقا لموقع " Harvard health" ألم البطن الحاد عادة ما يبدأ فجأة ويزداد سوءًا بسرعة، وقد يكون نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها رد فعل تحسسي على الطعام ، أو التسمم الغذائي، ضغط عصبى، ارتجاع المريء، الإمساك.

ما هي الأسباب الخطيرة لآلام البطن الحادة؟

التهاب أو تمزق الزائدة الدودية، تورم أو إصابة في البطن أو أى عضو من اعضاء الجهاز الهضمى، انسداد في الأمعاء، قرحة أو تمزق في المريء أو المعدة أو الأمعاء، نزيف في البطن ، حصوات الكلى او المرارة، أمراض قناة فالوب أو المبايض.

كيف يتم علاج آلام البطن الحادة؟

قد يعتمد العلاج على سبب آلام البطن ، قد تعطى الأدوية لتخفيف الألم ، وعلاج العدوى ، وإدارة الأعراض الخاصة المصاحبة للألم مثل الإمساك.

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لعلاج سبب خطير لآلام البطن، تشمل الأمثلة عملية جراحية لعلاج التهاب الزائدة الدودية أو انسداد في الأمعاء.

طرق التعامل أثناء الشعور بألم حاد فى البطن:

يجب إجراء تغييرات على الطعام الذي يتم تناوله وفقا لتوجيهات الطبيب ، فلا تأكل الأطعمة التي تسبب آلام في البطن أو غيرها من الأعراض، و تناول وجبات صغيرة في كثير من الأحيان.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إذا كان المريض يعانى من الإمساك، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة والبقوليات.

لا تأكل الأطعمة التي تسبب الغازات إذا كنت تعاني من الانتفاخ، ومن الأمثلة على ذلك القرنبيط والكرنب، فلا تشرب المشروبات الغازية.

لا تأكل الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على السوربيتول أو الفركتوز إذا كنت تعاني من الإسهال والانتفاخ، بعض الأمثلة هي عصائر الفاكهة والحلوى.

لا تأكل الأطعمة الغنية بالدهون ، مثل الأطعمة المقلية ، والجبن ، والحلويات.

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الحد من الكافيين، لأنه قد يجعل الأعراض أسوأ.

اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف من الإسهال أو القيء

يجب أخذ قسط من الراحة لأنه الإجهاد يسبب آلام في البطن.

الابتعاد عن التدخين فقد يؤدي النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر إلى تلف المريء والمعدة.

حالات خطيرة مصاحبة لألم البطن الحاد تحتاج إلى رعاية طبية فورية وهى:

تقيؤ الدم.

لديك دم في حركة الأمعاء أو يشبه القطران.

لديك نزيف من المستقيم.

بطنك أكبر من المعتاد.

الشعور بالضعف أو الدوار أو الإغماء.