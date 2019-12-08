شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الشاى يجب إضافتها لنظامك الغذائى.. منها الماتشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى من أكثر المشروبات ذات الشعبية والتى لها فوائد صحية عديدة، وكشفت العديد من الدراسات العلمية، أن الشاي يساعد في تجنب السرطان ومرض السكري من النوع الثانى والتهاب المفاصل، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل أنواع الشاى التى يمكن أن تضيفها لنظامك الغذائى، وفقاً لموقع "woman day".



فوائد شاى الماتشا

شاى الماتشا الأخضر

هذا الشاي الأخضر المجفف قد يقلل من القلق وله فوائد صحية عديدة، حيث أظهرت دراسة جديدة أن مادة "ماتشا" تساعد على تنشيط المواد الكيميائية التى تشعرك بالاسترخاء والسعادة ومنها: مستقبلات الدوبامين D1 ومستقبلات السيروتونين 5-HT1A.

خلط ملعقة من شاى الماتشا في كوب من الماء الساخن، ثم أضف عصير الليمون لمزيد من الفوائد الصحية.

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شاى الجابا الصينى

شاى جابا أولونج الصينى GABA Oolong

يحتوى هذا الشاى على حمض جاما أمينوبتيريك (GABA)، وهو مادة كيميائية تلعب دورا في الجهاز العصبي، شرب الشاي الصيني الاسود الذي يحتوي على GABA قد يقلل من التوتر ويساعدك على الاسترخاء.



شاى الكاموميل

شاى البابونج

شاي البابونج أو الكاموميل معروف جيدًا بمساعدتك على النوم بشكل أفضل، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أنه قد يكون له أيضًا فوائد لمرضى السكري، تشير عدة دراسات حديثة إلى أن شرب فنجان بعد كل وجبة قد يساعد على توازن الجلوكوز في دمك.