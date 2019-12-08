تعرف على عدد ساعات النوم الصحي حسب العمر

الأحد 8 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

يعد النوم من العمليات الحيوية الهامة في الجسم، وقد يتسبب عدم منح الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض.

وتتفاوت الفترات الزمنية للنوم حسب الفئة العمرية، حيث تطول عند الصغار والرضع، بينما تقل الرغبة في النوم وتتناقص عند كبار السن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية بناء على آراء إخصائيين.

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الرضع والأطفال يحتاج الأطفال حديثي الولادة والصغار لحوالي 15 ساعة من النوم يوميا، وذلك للنمو بشكل صحيح، كما أن عدم حصول الطفل على كفايته من النوم قد يؤدي إلى مشاكل سلوكية، أو حتى الإصابة باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه.

كبار السن تقل الحاجة للنوم مع التقدم في السن، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، يمكنهم النوم من سبع إلى ثمانى ساعات ليلا، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

البالغين يكفي الشخص في هذه المرحلة العمرية أن يعطي جسمه من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

ويحذر الأطباء من أن حرمان الجسم من الوقت الكافي للنوم في هذه المرحلة السنية، يهدد بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.