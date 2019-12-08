3 موانع مهمة بعد تطعيم الأنفلونزا للأطفال

نصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، بضرورة إعطاء مصل الأنفلونزا للأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر والأنف خلال فصل الشتاء لحمايتهم من أعراض الأنفلونزا الحادة.



وقال سليمان لـ"العين الإخبارية" إن مصل الأنفلونزا عبارة عن حقنة جاهزة تحتوي على نصف ملي من المادة الفعالة، موضحا أنه في حالة الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يحصلون على نصف الحقنة، أما الأطفال أكبر من 3 سنوات يحصلون على الحقنة كاملة، موضحا أن الحقنة يمكن أخذها تحت الجلد أو بالحقن في العضل.

الفئات الأكثر احتياجا

- الأطفال الذين يعانون من مشكلة في المناعة (المصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز).

- الأطفال المصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري والقلب وحساسية الصدر والأنف.





الأعراض الجانبية

قد يسبب مصل الأنفلونزا ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة، لكن يتحسن الطفل من تلقاء نفسه ويمكن تناول مخفضات الحرارة البسيطة لخفض الحرارة.

موانع الاستخدام

- الأطفال الذين يعانون من حساسية البيض.

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وأشار استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة إلى بعض التعليمات بعد التطعيم مباشرة وهي:

ممنوع وضع مراهم أو كريمات أو أي مواد كيميائية بعد التطعيم.

- منع تدليك مكان التطعيم بعد التطعيم مباشرة.





وأوضح سليمان أن تطعيم الأنفلونزا غير مدرج بجدول التطعيمات الإجبارية بوزارة الصحة، لكنه متوفر لدى الأطباء وبعض المراكز المعتمدة.

وعن الوقت المناسب للحصول على المصل يقول سليمان: "إنه يعطى في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، وتستمر فعاليته حتى شهر مايو/أيار من العام التالي، ولكن يمكن الحصول عليه في أي وقت خلال فصل الشتاء".

وأوضح، أن التطعيم يصلح للموسم الحالي فقط ولا يجوز تناول مصل العام الماضي لأن الفيروس يقوم بتغيير تركيبته الجينية في كل موسم شتاء، وبالتالي تعمل منظمة الصحة على إنتاج المصل الخاص بكل موسم في الفترة من سبتمبر/أيلول حتى مايو/أيار.

ونصح سليمان بحفظ المصل في درجة حرارة منخفضة، لكن لا يوضع في الفريزر أو درجة التجميد.