دراسة فرنسية تؤكد سوء العادات الغذائية يزيد من التوتر المرتبط بظهور ”حب الشباب”

أظهرت دراسة طبية فرنسية أن العادات الغذائية السيئة والضغوط المتزايدة، فضلا عن الروتين القاسى للعناية بالبشرة من بين أهم العوامل المرتبطة بظهور "حب الشباب".

وعرض البحث الطبي في المؤتمر الأوروبي الـ28 للأكاديمية للأمراض الجلدية والتناسلية، الذي عقد مؤخرا في مدريد.

وقالت بريجيت درينو الباحثة المشتركة فى جامعة "نانت" فرنسا "للمرة الأولى، تتيح لنا هذه الدراسة تحديد أهم عوامل التعرض المرتبطة بحب الشباب من استجواب المريض قبل أى وصفة طبية للعلاج".

وأظهرت النتائج أن عددا كبيرا من الأفراد المصابين بحب الشباب بواقع، 48.2%، يستهلكون منتجات الألبان يوميًا مقارنة بالأفراد الذينلا يستهلكون، 38.8%، وكان الاختلاف مهمًا من الناحية الإحصائية لعصائر أو شراب الصودا 35.6% مقابل 31%، والمعجنات والشيكولاتة 37% مقابل 27.8% والحلويات 29.7% مقابل 19.1%.

ومن الغريب أن 11% من الذين يعانون من حب الشباب يستهلكون بروتينات مصل اللبن مقابل 7% دون حب الشباب، و11.9% من الذين يعانون من حب الشباب يستهلكون المنشطات الابتنائية "هرمونات طبيعية وصناعية معا" مقابل 3.2% دون حب الشباب.

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