تعرف علي أنواع وأعراض مرض السكر

عندما تصاب خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس بالضرر، تقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي، وتستمر هذه العملية سنوات عديدة.

إذا ما ترافقت هذه الحالة مع وجود "مقاومة الإنسولين"، فإن هذا المزيج من كمية إنسولين قليلة ومستوى فاعلية منخفض، يؤدي إلى انحراف عن المستوى السليم للجلوكوز (السكر) في الدم، وفي هذه الحالة يتم تعريف الشخص بأنه مصاب بمرض السكر .

المعروف إن المستوى السليم للسكر في الدم بعد صوم ثماني ساعات يجب أن يكون أقلّ من 108 ملجم/ دل، بينما المستوى الحدودي هو 126 ملجم/ دل.

أما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لدى شخص ما 126 ملجم/ دل وما فوق، في فحصين أو أكثر، فعندئذ يتم تشخيص إصابة هذا الشخص بمرض السكر.

أنواع مرض السكر

1- السكر من النوع الأول

السكري من النوع الأول هو مرض يقوم الجهاز المناعي خلاله بإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس، لأسباب غير معروفة ولم يتم تحديدها، حتى الآن.

عند الأولاد، تجري عملية الإتلاف هذه بسرعة وتستمر من بضعة أسابيع حتى بضع سنين، أما عند البالغين، فقد تستمر سنوات عديدة.

مرض السكر من النوع 1 قد يصيب الإنسان في أية مرحلة من العمر، لكنه يظهر، في الغالب، في سن الطفولة أو في سن المراهقة.

العديد من الأشخاص الذين يصابون بمرض السكر من النوع الأول في سن متقدم، يتم تشخيص حالتهم، خطأ، بأنها مرض السكر من النوع الثاني .

2- السكر من النوع الثاني

السكر من النوع الثاني (أو: سكر النمط الثاني/ سكر البالغين) هو مرض يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب وراثية، على الأرجح، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين.

إن احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن صحّي وبلياقة بدنية جيدة بمرض السكر ضئيل، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الإنسولين.

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أما احتمال إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا بمرض السكر فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ "مقاومة الإنسولين" وبالتالي بمرض السكر.

هو الأكثر شيوعا، يمكن أن يظهر في أي سن، اذ تشير الإحصائيات إلى إن عدد المصابين بمرض السكر النمط الثاني في العالم، سجل ارتفاعا كبيرا جدا خلال العقود الأخيرة، إذ وصل إلى نحو 150 مليون إنسان، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 330 مليون مصاب بمرض السكر، حتى العام 2025. لكن لحسن الحظ يمكن الوقاية منه وتجنبه، غالبا.

أعراض مرض السكري

تختلف اعراض مرض السكر تبعا لنوع السكر.

أحيانا، قد لا يشعر الأشخاص المصابون بـ "مقدمات" السكر أو بالسكري الحملي ، بأية اعراض إطلاقا.

أو قد يشعرون ببعض من أعراض السكر النمط الأول والسكر النمط الثاني أو بجميع الأعراض سوية.

من اعراض مرض السكر:

العطش

التبول كثيرا، في أوقات متقاربة

الجوع الشديد جدا

انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة وغير معروفة

التعب

تشوش الرؤية

شفاء (التئام) الجروح ببطء

تلوثات (عدوى) متواترة، في: اللثة، الجلد، المهبل أو في المثانة البولية.

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