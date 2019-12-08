شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه العادات للحفاظ على صحة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض مخ الإنسان للعديد من الأشياء التي يقوم بها الأشخاص وتزيد من فرص تعرضه للخل والمشاكل علي المدي البعيد، ولذا نجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لمشاكل نتيجة للقيام واتباع بعض النصائح الغير جيدة لصحة المخ، وهذه العادات سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "health".

المخ يعد من أهم اعضاء الجسم فهو المسئول عن ارسال العديد من الرسال لجميع أعضاء الجسم، وهذا الأمر يجعله من أهم أعضاء الجسم علي الإطلاق، فهو يعمل علي تنظيم هرمونات الجسم والقلب وتنظيم التنفس وصحة العظام والعضلات في الجسم.

من أهم الأضرار التي يتعرض لها الجسم وخاصة المخ هو عدم أخذ القسط الكافي من النوم، فهذا الأمر يتسبب بشكل كبير حدوث خلل في وظائف المخ ويتعرض الشخص لعدم القدرة علي التركيز وتذكر الأحداث بشكل جيد، ولذا يجب أخذ القسط الكافي من النوم.

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كما أن الإكثار والإفراط في تناول الطعام يتسبب في زيادة الوزن، وهذا الأمر يتسبب في حدوث خلل بنشاط المخ، وقد يعرضه للضمور والإصابة بالخرف، كما أوضحت العديد من الدراسات أن التدخين يعد من أضرار التي تلحق علي المخ، ويتسبب في حدوث خلل به ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة.

كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يسرفون في تناول السكر والحلويات يزداد لديهم فرص تعرض المخ للعديد من المشاكل علي المدي البعيد، لأن السكريات الكثيرة تتسبب في حدوث خلل في الجهاز العصبي للجسم.