تعرف على أفضل أنواع الزيوت المستخدمة في المطبخ

الأحد 8 ديسمبر 2019

لا شك أن زيت الزيتون هو أحد أفضل أنواع الزيوت المستخدمة في المطبخ، حيث يوفر فوائد صحية جمّة للجسن، عند استخدامه في وصفات الطعام المختلفة.



وإلى جانب الطهي، يمكن استخدام زيت الزيتون في العديد من المهام اليومية في المنزل، وفيما يلي أهمها، بحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- بديل لكريم الحلاقة

يمكن أن يكون زيت الزيتون بديلاً مميزاً لكريم الحلاقة، فهو يوفر نعومة للبشرة تسهل عملية الحلاقة وإزالة الشعر.

2- علاج الكعوب المتشققة

إذا كنت تعانين من تشققات في كعوب القدمين، ينصح بدهنها بزيت الزيتون قبل النوم كل ليلة إلى حين الشفاء.

3- إزالة العلكة من الشعر

صبي كمية كافية من زيت الزيتون على العلكة العالقة في الشعر واتركيه لمدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق، ثم انزعي العلكة بسهولة.

4- تليين السحابات العالقة

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عندما يصعب فتح السحابات العالقة، يمكن وضع كمية قلية من الزيت على أسنانها بواسطة قطنة، وسيصبح فتحها سهلاً بعد ذلك.

5- نزع الخاتم العالق

يعاني الكثيرون من صعوبة نزع الخاتم من أصابعهم، ولتسهيل المهمة يمكن وضع كمية بسيطة من زيت الزيتون على الإصبع مكان الخاتم.

6- إزالة الملصقات

صبي كمية من زيت الزيتون على الملصقات العالقة، واتركيه لبعض الوقت، قبل أزالتها بسهولة.

7- إزالة مكياج العينين

يمكن استخدام زيت الزيتون أيضاً لإزالة بقايا المكياج عن العينين بلطف، وذلك بغمس قطنة في الزيت، واستخدامها لإزالة المكياج.

8- حماية الأدوات الخشبية

استخدمي فرشاة قديمة لدهن أدوات المطبخ الخشبية بزيت الزيتون لحمايتها من عوامل الطقس والرطوبة.

9- منع الصدأ

احمي شفرات الحلاقة والأدوات المعدنية الأخرى من الصدأ عن طريق تزييتها بزيت الزيت من وقت لآخر.