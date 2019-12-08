شكرا لقرائتكم خبر عن فضح الأجندة المشبوهة لأمير قطر فى فلسطين (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 انفوجراف Advertisements كشفت قناة "مباشر قطر"، في تقرير لها، عن أجندة أمير قطر تميم بن حمد التخريبية، التي تهدف إلى بث روح الفرقة والفتنة بين أطياف المجتمع الفلسطينى.

ويعمل تميم بن حمد، على دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة من أجل تنفيذ أجندة أعداء الدول العربية، وعلى رأسها تركيا وإيران.

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