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شكرا لقرائتكم خبر عن يجب تناولها فورًا.. 4 أطعمة صحية للمرضعات والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
هناك بعض الأطعمة المفيدة للمرضعات التي يجب أن تتابعها فورًا، التي تزيد من وجود اللبن، والحفاظ على صحتها، فتعرفي على هذه الأطعمة وفقًا لموقع "verywellfamily".
- لابد أن تتناول الأم المرضعة الطعام كل 3 ساعات بحيث تكون وجبات صغيرة مشبعة غنية بالمياه مما يحافظ على الشعور بالشبع، فيجب أن تتناول الفاكهة وسلطة الخضروات.
- يجب أن تحتوي وجبات الأم المرضعة يوميا على نسبة بروتين ويمكن أن تتنوع مصادره سواء كان نباتي أو حيواني أو من الحبوب حتى يكمل وجباتها بكافة العناصر.
- الإكثار من تناول السوائل سواء كانت شوربة أو مياه أو لبن وعصائر طبيعية حيث تعمل جميعها على إدرار اللبن دون زيادة في الوزن.
- تناول أنواع الورقيات الخضراء مثل الجرجير السبانخ من أهم الأطعمة التي تدر اللبن لهذا يجب أن يكون ضمن الوجبات اليومية للمرضعة.
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