روسية تنتزع لقب "ملكة جمال المتزوجات" بعد منافسة مع 75 سيدة

فازت الروسية كسينيا كريفكو، السبت، بلقب ملكة جمال سيدات العالم، في ختام المسابقة التي استضافتها مدينة شينزين الصينية.

وانتزعت كسينيا كريفكو، البالغة من العمر 37 عاما والأم لأربعة أبناء، لقب "سيدة العالم 2020" (مسز غلوب) من 75 متسابقة أخرى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وولدت كسينيا في مدينة كيميروفو في سيبيريا، وقطعت مشوارا طويلا للوصول إلى "التاج العالمي" السبت

وكانت كريفكو، المتزوجة منذ 10 أعوام، وفقا لحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد فازت سابقا بلقب "ملكة جمال روسيا 2019".

يشار إلى أن مسابقة "مسز غلوب"، مسابقة سنوية تضم مشاركات متزوجات من جميع أنحاء العالم، لمن تزيد أعمارهن على 25 عاما.

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ووفقا للمسابقة، تخوض المشاركات عدة مراحل وتصفيات على مدى أسبوع تقريبا، وصولا إلى النهائي، حيث يتم اختيار الفائزات بتصويت لجنة التحكيم والتي تضم 37 عضوا من الجنسين.

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