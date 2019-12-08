تعرف على فوائد تناول عصير الجزر

صير الجزر من العصائر الطبيعية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، فيتمتع عصير الجزر بالكثير من الفوائد الصحية نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات.

أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول عصير الجزر بأستمرار...

-يساعد في التخلص من الالتهابات المعوية

-مدر للبول

-يعالج التهابات الكلى

-يحتوي على هرمون نافع جدًا في علاج أعراض السكري

-يدمر البكتيريا الضارة التي تظهر في الأمعاء

-مفيد في حالات فقر الدم والضغط المرتفع.

-يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص

-يعالج السعال ونزلات البرد

- مقوى جيد للمناعة الطبيعية

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