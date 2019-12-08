تعرف على فوائد تناول عصير الجزر

القاهرة - لايف ستايل
صير الجزر من العصائر الطبيعية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، فيتمتع عصير الجزر بالكثير من الفوائد الصحية نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات.
أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول عصير الجزر بأستمرار...
-يساعد في التخلص من الالتهابات المعوية
-مدر للبول
-يعالج التهابات الكلى
-يحتوي على هرمون نافع جدًا في علاج أعراض السكري
-يدمر البكتيريا الضارة التي تظهر في الأمعاء
-مفيد في حالات فقر الدم والضغط المرتفع.
-يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص
-يعالج السعال ونزلات البرد
- مقوى جيد للمناعة الطبيعية
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