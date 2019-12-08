العلاج الأفضل لآلام الظهر والمفاصل

يحتوي الخيار على فوائد عديدة تحمي الشخص من الاصابة بالأمراض الصحية، كما أنه يعتبر علاجًا فعالا لبعض الأمراض، فتعرف على فوائد الخيار وفقًا لموقع "hhdresearch".

يحمي من الأمراض

يحتوي الخيار على قدر كبير من مضادات الأكسدة والتي تمنع الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، كما تحميه من أمراض الشيخوخة المبكرة، ويساعد على تقوية عضلة القلب والوقاية من أمراض السرطان وتقوية المناعة.

ترطيب الجلد

يعاني الكثير من الجفاف الذي يصيب الجلد خاصًة في فصل الشتاء والذي يحارب بشرب كميات وفيرة من الماء ولا تقل عن 8 أكواب يوميًا، كما أن الخيار واحد من العلاجات الفعالة التي تساعد على ترطيب الجلد والبشرة وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتحسين الأداء البدني، فالخيار يحتوي على أكثر من 90% ماء.

فقدان الوزن

ينصح دائمًا بتناول الخيار بين الوجبات الغذائية لأنه يحد من عملية الجوع التي يعاني منها أصحاب الريجيم، مما يقلل من تناول السكريات والحاجة إليها، فتناول الخيار يوميًا يعتبر عصا سحرية للأشخاص.

انخفاض نسبة السكر في الدم

يعد سكر الدم من أخطر الأمراض التي تصاب الكبار والصغار، فهو مرتبط بتناول السكريات بكثرة، وبما أن الخيار يغنيك عن تناول السكريات فإنك تحمي نفسك من خطر الإصابة به.

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يقلل من الإمساك

يحتوي الخيار على كميات كبيرة من الألياف التي تعالج الإمساك بطريقة ملحوظة، فإنه يعتبر ملين للمعدة وتسريع حركة العضلات المعوية.

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