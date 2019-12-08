شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب انسداد القنوات الصفراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخزن المرارة الصفراء حتى يتم تناول الطعام، ثم تطلق الصفراء في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الطعام، يرصد الصفراء في الكبد يحتوي على مزيج من المنتجات مثل البيليروبين والكوليسترول والأحماض الصفراوية والأملاح، القنوات الصفراوية عبارة عن "مواسير" تصريف تنقل الصفراء من الكبد إلى المرارة ومن المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

ووفقا لموقع " Harvard health" هناك مجموعة متنوعة من الأمراض يمكن أن تؤثر على القنوات الصفراوية، جميعها تسد القنوات الصفراوية بطريقة ما ، ولهذا السبب تسبب الأمراض المختلفة أعراضًا مماثلة.

حصى المرارة هي السبب الأكثر شيوعا لانسداد القنوات الصفراوية، وتتشكل الأحجار عادة داخل المرارة ويمكن أن تسد القناة الصفراوية الشائعة ، وهي قناة التصريف عند قاعدة الكبد، إذا بقيت القناة مسدودة ، فإن البيليروبين يدخل مجرى الدم، إذا كانت البكتيريا الموجودة فوق الانسداد تتراكم وتعود إلى الكبد ، فقد تسبب عدوى شديدة تسمى التهاب القناة الصفراوية التصاعدي، وإذا توقفت الحصوة بين المرارة والقناة الصفراوية الشائعة ، فقد تحدث عدوى تسمى التهاب المرارة.

أمراض القناة الصفراوية

الأسباب الأقل شيوعًا للانسداد تشمل سرطانات القناة الصفراوية "الأورام الصفراوية".

أمراض القناة الصفراوية الأخرى غير شائعة ، وتشمل التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي وتليف الكبد الصفراوي الأولى.

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هذه الحالات ، التي يتم تشخيصها عادةً في منتصف البلوغ ، تؤدي إلى التهاب مستمر في جدران القناة الصفراوية ، والتي يمكن أن تضيق وتندب الجدران. التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأساسي أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون). تليف الكبد الصفراوي الأولي هو أكثر شيوعا في النساء، يرتبط في بعض الأحيان بأمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة سجوجرن ، التهاب الغدة الدرقية ، تصلب الجلد أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

رتق القناة الصفراوية هو شكل نادر من انسداد القناة الصفراوية يحدث في بعض الأطفال بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الولادة ، في الوقت الذي لم تكمل القنوات الصفراوية نموها بشكل طبيعي.

الحالات المزمنة من التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي ، تليف الكبد الصفراوي الأولي ، رتق القناة الصفراوية يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتندب الكبد ، وهي حالة تعرف باسم تليف الكبد.

الأعراض

اصفرار الجلد أو العينين نتيجة تراكم منتج نفايات يسمى البيليروبين، الحكة لا تقتصر على منطقة واحدة قد تكون أسوأ في الليل أو في الطقس الدافئ، البول البني الفاتح، إعياء، فقدان الوزن، حمى أو تعرق ليلي، آلام في البطن ، شائعة خاصة على الجانب الأيمن تحت القفص الصدري، براز دهني أو طيني، انخفاض الشهية.

لعلاج انسداد الحصوة والعدوى (التهاب المرارة) ، يصف الأطباء أولاً المضادات الحيوية بعد أن تنحسر العدوى ، يزيل الجراح المرارة.