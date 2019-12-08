شكرا لقرائتكم خبر عن كسور الفك ثالث أنوع كسور الوجه شيوعا.. تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور الفك هي ثالث أكثر أنواع كسور الوجه شيوعًا بعد كسور الأنف وعظام الخد يمكن أن يكون سببها العديد من أنواع التأثيرات المختلفة على الوجه السفلي نتيجة لسقوط عرضي خاصة في الأطفال الذين يلعبون والبالغين المصابين بالإغماء.

ووفقا لموقع " webmed" هناك أسباب أخرى تؤدى إلى كسر الفك وهى الاصطدام بلوحة القيادة خلال حادث سيارة، سقوط من دراجة نارية أو دراجة، سقوط أو تصادم أثناء الاتصال الرياضي، التعرض للكمة في الفك.

عظم الفك السفلي هوعظم طويل يتضمن الذقن والزوايا اتجاه الأذنين على جانبى الوجه ، نهاية عظم الفك تشبه الكرة، هذه "الكرة" ، التي يطلق عليها condyle ، هي جزء من مفصل الفك الموجود أمام الأذن مباشرة والتى تتيح للشخص فتح وإغلاق فمه يسمى مفصل الفك أيضًا المفصل الصدغي الفكي .

ويمكن أن يحدث كسر في أي مكان على طول عظم الفك، في أكثر من 50 ٪ من الحالات ، ينكسر الفك في مكانين على الأقل، كسر "مباشر" حيث أصيب الفك وكسر "غير مباشر" في مكان آخر على طول الفك.

في معظم الأحيان ، يقع هذا الكسر الثاني بالقرب من أحد طرفي الفك السفلي ، بالقرب من مفصل الفك، يحدث الكسر الثاني عندما تنتقل قوة التأثير إلى أعلى على طول الفك وتستقر على الجزء الرفيع نسبياً من عظم الفك أسفل الأذن مباشرة.

تعتبر كسور الفك من أكثر أنواع كسور الفك شيوعًا عند الأطفال، عادة ما تحدث عندما يسقط طفل ويضرب ذقنه على الأرض أو على أي سطح صلب آخر.

عند المراهقين والشباب ، تحدث كسور الفك بشكل أكثر شيوعًا على جانب الوجه بالقرب من الذقن لأن هذه المنطقة غالباً ما تصاب أثناء التعامل بقوه مع الأخرين .

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يمكن أن تشمل أعراض الفك المكسور:

كدمات وتورم على طول الفك أو أسفل الأذن.

الشعور بأن الأسنان لا تتناسب مع بعضها بشكل صحيح .

محاذاة بشكل غير صحيح الأسنان.

أسنان مفقودة أو أسنان فضفاضة.

تورم أو منطقة كدمة في اللثة على عظم الفك.

صعوبة فتح الفم.

ألم في مفصل الفك.

تنميل في أسفل الشفاه أو الذقن علامة محتملة على تلف الأعصاب المرتبط بالكسر.