كيف تساعدك الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك على إنقاص الوزن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروبيوتيك هى البكتيريا الجيدة والنافعة للجهاز الهضمى، كما أنها ضرورية للحفاظ على جسم قوي، وتعزيز المناعة وصحة القلب.

كما أنها غنية بالأنزيمات والبكتيريا الجيدة التي تتحكم في التوازن الميكروبي أو تعيد ضبطه في أمعاءنا ، مما يضمن أن الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد وهو ما يساعد فى إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ولا تقتصر خطة فقدان الوزن الجيدة على خفض الأطعمة الدهنية والرياضة فقط، ولكن أيضًا تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن، ومنها الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

كيف يمكن أن تساعد البروبيوتيك فى إنقاص الوزن

يحتوي جسمنا على نوعان من البكتيريا الجيدة والسيئة، تساعد البكتيريا الجيدة في إنتاج وتوليف العناصر الغذائية والفيتامينات، مما يساعد بشكل أساسي في تقليل الأحماض الدهنية والكوليسترول وكذلك التأكد من تناول السعرات الحرارية الأقل من الطعام الذي تتناوله، مما يساعدك في النهاية على الحفاظ على وزنك.

البروبيوتيك يمكن أن تحفز الشبع

ما يمكن أن تفعله البروبيوتيك أيضًا هو حث الشبع في نظامك الغذائي، حيث أن بعض البروبيوتيك التي تحتوي على Bifidobacterium فيها تطلق هرمون أساسي ، GLP-1 ، الذي يعمل كمثبط للشهية ، يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتحرق تلك السعرات الحرارية.

و يعتقد أن Bifidobacterium يساعدنا على هضم الألياف والكربوهيدرات القاسية الأخرى التي لا يستطيع الجسم هضمها بمفرده.

يمكنها أيضًا المساعدة في منع زيادة الوزن، بعد الوصول إلى الوزن المثالى.

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أطعمة غنية بالبروبيوتيك

1-الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الليفية هي وسائل مساعدة ممتازة لفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك ، فهي غنية أيضًا بـ Bifidobacterium ، مما يعني أنها تساعد في هضم الألياف بسهولة، وتقليل الكوليسترول السئ ، وتنظيف بطانة المعدة والحفاظ على الهضم، إنها تعمل على مدار الساعة في زيادة إنتاج البكتيريا الجيدة لتزدهر في القناة الهضمية، مما يضمن الحفاظ على الوزن.

ومن الأطعمة الغنية بالألياف التفاح، التوت الأزرق، اللوز.

2-الأطعمة المخمرة

غنية بالبروبيوتيك - والتي تكافح فقدان الوزن بالإضافة إلى تعزيز صحة الأمعاء وأبرزها الزبادى واللبن الرايب ومخلل الملفوف.

3- الحبوب

الحبوب مصدر غني بالفيتامينات ومحتوى الألياف ، مما يساعد على القضاء على الجذور الضار من الجسم، تحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير على نسبة غنية من البيفيدوبكتريا ، والتي يمكن أن تبقي الأمعاء في شكل صحي وتنظم إدارة الوزن.

5- أطعمة غنية بمادة البوليفينول

وهى من المواد المضادة للاكسدة وللالتهابات، والغنية بالبروبيوتيك ، مثل الشاي الأخضر والكاكاو والمكسرات والقرنفل وفول الصويا هي مصادر طبيعية للبوليفينول، وهو مركب نباتي يوفر الميكروبات الجيدة في الجهاز الهضمي ، ويعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى إنقاص وزنك.