أطعمة ومشروبات ترفع من حرارة الجسم في أيام الشتاء الباردة

تساهم المأكولات والمشروبات بشكل أساسي في عملية رفع حرارة الجسم أو خفضها. إذ يرغب كثير من الأشخاص بتناول الأطعمة بطريقة غير منظمة أو منظمة بكميات كبيرة من أجل الشعور بالدفء أو اختيار الأنواع الغنية بالدهون والسعرات الحرارية للإحساس بالبرودة بخاصة في فصل الصيف. وفي ظلّ تدني درجات الحرارة وإحساس الفرد بالبرودة، يتضمن فصل الشتاء لائحة مهمة من الوجبات الغذائية الصحية والمشروبات التي تساعد في تزويد الجسم بالحرارة والشعور بالدفء، بحسب ما ذكرت اختصاصية التغذية نغم طنّوس.

تتنوع الأطعمة قليلة الوحدات الحرارية والتي تساعد في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومن أهم هذه الخيارات:

أولاً: استبدل المشروبات المعلبة والمصنعة ومكعبات الطبخ الجاهزة بشوربة الخضار المحضرة في المنزل، حيث يمكن استخدام الكوسا واللوبيا والبروكولي والقنبيط والبصل والكرافس والكراث وغيرها من الخضار التي تساعد في الشعور بالشبع ولا تعطي الكثير من الوحدات الحرارية. هذا ويمكن إضافة الدجاج أو اللحمة إلى الحساء من أجل زيادة نسبة البروتينات مما يساهم أيضاً في الشعور بالشبع أكثر وتناول وحدات حرارية أقل.

ثانياً: تناول اليخنات كالبازلاء والفاصولياء والمجدرة والمخلوطة والعدس الحامض وغيرها من الطبخات اللبنانية الصحية لأنها تزود الجسم بالحرارة مقارنةً بالوجبات الجاهزة الغنية بالدهون والوحدات الحرارية المرتفعة.

المشروب الساخن خيارٌ صحيّ!

وفي ما يتعلق بالمشروبات، نصحت طنّوس بالتركيز على الشاي واليانسون والزنجبيل والاعشاب المتنوعة وغليها وشربها مما يفيد في حصول الجسم على مواد ضد التأكسد وترفع من نسبة الحرق.

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أولاً: شرب الحليب القليل أو الخالي الدسم بين كوب أو كوبين في اليوم الذي يزود الجسم بحاجاته من الكالسيوم إضافة إلى أنّ النوع الخالي من الدسم يكون مدعماً بالكالسيوم وفيتامين "د" وغيرها من الفيتامينات. هذا ويحتوي على وحدات حرارية ودهون أقل مقارنةً بالحليب الكامل الدسم.

ثانياً: الشوكولاتة الساخنة كـ"سناك" بين الوجبات. لذا، يجب اختيار النوع المخفض بالدهون والوحدات الحرارية ومحلى بالسكر البديل باعتدال بدلاً من الفواكه الباردة.

ثالثاً: الكاكاو البودرة الاصلي الذي يكون مخفض الدهون، ويمكن اضافة الحليب إليه أو شربه بمفرده بين الوجبات كوجبة خفيفة قليلة الوحدات الحرارية.

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