شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كورية تؤكد: "القلب السليم فى السن السليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء في جامعة سيول في كوريا الجنوبية عن أبحاث جديدة تؤكد أن تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات يومياً يقلل خطر فشل القلب وانسداد الشرايين.

وأوضح العلماء-وفقا لموقع العربية نت- أن البكتيريا الموجودة في الفم تعبر عن طريق اللثة إلى مجرى الدم، وترتبط زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل تهدد القلب بشكل مباشر وتزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمريء، بحسب صحيفة "ساينس ديلي" العلمية.

بدوره، قال الدكتور تاي جين سونغ من جامعة سيول، إن التحليل كان مقصوراً على بلد واحد "كوريا الجنوبية"، وكدراسة قائمة على الملاحظة لا تثبت العلاقة بشكل قاطع، ولكننا درسنا مجموعة كبيرة من الحالات على المدى الطويل، مما يضيف قوة إلى نتائجنا.

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وتعبر بكتيريا الفم إلى مجرى الدم عن طريق اللثة، ويسبب تزايدها في الدم انسداد الشرايين وفشل القلب، وتم العثور على بكتيريا الفم في جلطات الدم المسببة لانسداد الشرايين والأزمات القلبية.

كما توجد أدلة على ارتباط وجود بكتيريا الفم داخل مجرى الدم بارتفاع الضغط، وزيادة الالتهابات.