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شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية يكشف عنها المنظار الجراحى للمفاصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع " Harvard health" باستخدام منظار المفصل، يمكن للجراحين إلقاء الضوء على الهيكل الداخلي للمفاصل وتضخيمه.
تستخدم الجراحة بالمنظار شقوق صغيرة، لذلك الشفاء عادة ما يكون أقل إيلاما من الجراحة التقليدية.
مميزات جراحة المفاصل بالمنظار:
لديها عدد أقل من المضاعفات، يتطلب إقامة أقصر في المستشفى (أو بدون إقامة)، أقل تكلفة، يسمح الشفاء أسرع .
تتم معظم عمليات التنظير المفصلي في الركبة البعض الآخر ينطوي على الكتف يمكن أيضًا إجراء جراحة بالمنظار على الكاحل والكوع والرسغ والورك.
2- إصلاح أو إزالة الأربطة الممزقة .
3- إزالة الغضروف التالف .
4- إزالة بطانة المفصل الملتهبة (الغشاء الزليلي).
5- إعادة ربط جزء من العظم الذي قطع نهاية العظم ويكون في مفصل.
6- زرع الغضاريف يقتصر عادة على الركبتين مع إصابة محدودة بالغضاريف.
7- تصريف السائل من مفصل مصاب.
للتحضير للجراحة ، سيقوم الطبيب بمراجعة الحساسية وتاريخ المريض الطبي والجراحي. سيطلب الطبيب قائمة بجميع الأدوية التي يتناولها المريض وسيشمل ذلك الأدوية الموصوفة والأدوية غير الموصوفة والعلاجات العشبية.
يجب عدم تناول الطعام أو الشراب بعد منتصف الليل في الليلة السابقة للجراحة.
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