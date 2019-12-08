أول إصابة بشلل الأطفال في ماليزيا منذ 27 عاما

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رويترزالأحد 2019/12/8 05:31 م بتوقيت أبوظبي
شلل الأطفال يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم - أرشيفية
أعلنت السلطات الماليزية، الأحد، أن الأطباء شخصوا إصابة رضيع عمره 3 أشهر بمرض شلل الأطفال، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في البلاد منذ نحو 3 عقود.
وقال نور هشام، مسؤول كبير في قطاع الصحة بماليزيا: "يتلقى المريض العلاج في جناح معزول وهو في حالة مستقرة، لكن ما زال يحتاج إلى مساعدة للتنفس".
أعلنت ماليزيا خلوها من شلل الأطفال عام 2000 بعد الإبلاغ عن آخر إصابة معروفة بالمرض عام 1992، ويأتي ظهوره بعد أشهر فقط من إعلان الفلبين الواقعة شمالي بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1993 في سبتمبر/أيلول.
وقال نور هشام إن الفحوص التي أجريت في المنطقة التي يعيش بها الرضيع كشفت أن 23 من 199 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما لم يحصلوا على التطعيم من شلل الأطفال.
ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، الذي يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا يستحيل شفاؤه في غضون ساعات من الإصابة، لكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.
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