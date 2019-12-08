شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهائه عملية جراحية.. طبيب سعودى يُصاب بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طبيب سعودى، لجلطة قلبية، بعد انتهائه من عملية جراحية ناجحة أجراها لأحد المرضى.

و وفقا لموقع "العربية"، خرج الطبيب السعودى الدكتور عواجى النعمى من غرفة العمليات، بعد أن أجرى عملية جراحية لأحد المرضى فى مستشفى صبيا العام، وحين عودته لغرفة مريضه والاطمئنان عليه أصيب بجلطة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر حيث أجريت له قسطرة قلبية.

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وأجريت للنعمى، فحوصات طبية وخضع للعلاجات اللازمة، وهو يرقد الآن فى العناية المركزة الخاصة بالقلب داخل مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وكشفت تقارير أن حالته الصحية مستقرة.