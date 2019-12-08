شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف كيفية وموعد إجراء فحص الأسنان الدورى عند الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص الأسنان هو اختبار لفحص أسنانك ولثتك، ويجب أن يحصل معظم الأطفال والبالغين على فحص أسنان كل ستة أشهر، هذه الفحوصات مهمة لحماية صحة الفم، حيث يمكن أن تصبح مشاكل صحة الفم خطيرة ومؤلمة إذا لم يتم علاجها على الفور.

ووفقاً لموقع "medline plus" فعادة ما يتم إجراء اختبارات الأسنان من قبل طبيب الأسنان وتُستخدم اختبارات الأسنان للمساعدة في العثور على تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من مشاكل صحة الفم في وقت مبكر، حتى يكون علاجها أسهل.



فحص الاسنان

لماذا أحتاج إلى فحص الأسنان؟

يجب أن يحصل معظم البالغين والأطفال على فحص أسنان كل ستة أشهر.

- إذا كنت تعاني من تورم أو نزيف اللثة (المعروف باسم التهاب اللثة) أو أمراض اللثة الأخرى، فقد يرغب طبيب الأسنان في فحص أسنانك.

-بعض البالغين المصابين بأمراض اللثة قد يرون طبيب أسنان ثلاث أو أربع مرات في السنة، المزيد من الاختبارات المتكررة قد تساعد في منع مرض اللثة الخطير المعروف باسم التهاب اللثة وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة وفقدان الأسنان.

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اختبار الاسنان

ماذا يحدث خلال فحص الأسنان؟

سيتضمن فحص الأسنان النموذجي تنظيفًا للجير، وأشعة إكس، وفحص من قبل طبيب الأسنان لفمك.

أثناء فحص طبيب الأسنان ، سيقوم طبيب الأسنان بما يلي:

-يتحقق من الأشعة السينية الخاصة بك، إذا كان لديك، التسوسات أو غيرها من المشاكل.

-ينظر إلى أسنانك ولثتك لمعرفة ما إذا كانت بصحة جيدة.

-التحقق من طريقة توافق الأسنان العلوية والسفلية معًا.

-التحقق من علامات سرطان الفم، يتضمن ذلك الشعور تحت الفك ، والتحقق من الأجزاء الداخلية من شفتيك، وجوانب لسانك ، وعلى سطح وأرض فمك.