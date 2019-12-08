طفلي يعاني من صعوبة في البلع كيف أتصرف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تشتكي العديد من الأمهات من مشكلة صعوبة البلع عند أطفالهن، بمعنى رفض الطعام أو تقيؤه، لا سيما وأن الطفل لا يستطيع غالباً التعبير عما يشعر به، فكيف تستشعر الأم هذه المشكلة؟ وكيف تتعامل معها بالطريقة الصحيحة؟

للتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع التقت «الخليج 365 نت» بالاستشارية في طب الأسرة الدكتورة شريفة عبد الله الزهراني.

صعوبة البلع قد تظهر في هذه المراحل:

1. مرحلة الفم: عند المص أو المضغ.

2. مرحلة البلعوم: تبدأ عند محاولة البلع.

3. مرحلة المريء: انقباض وارتخاء المريء للسماح بالطعام والشراب بالمرور منه وإلى المعدة.

أسباب صعوبة البلع عند الأطفال:

1. ضعف عضلات الشفاه: ويكون من علامتها سيلان اللعاب والأكل بعد إدخال المعلقة، وأيضاً من علامتها لفظ الأكل خارج الفم.

2. ضعف عضلات اللسان: تضعف عضلات اللسان نتيجة إبقاء الطعام داخل الفم وعدم بلعه.

أعراض عسر البلع

ستلاحظ الأم هذه الأعراض على طفلها

1. عدم القدرة على الرضاعة.

2. مواجهة صعوبة في بلع الأطعمة الصلبة وغيرها.

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3. أخذ وقت طويل في تناول الطعام.

4. حدوث ارتجاع وقيء أو سعال في وقت الرضاعة أو تناول الطعام.

5. التهاب الصدر بشكل متكرر.

6. تعرق وصعوبة في التنفس.

علاج صعوبات البلع لدى الأطفال:

• علاجها طبياً:

تختلف طريقة علاج حالات صعوبة البلع لدى الأطفال اعتماداً على الأعراض، والأسباب المؤدية إليها طبقا لنتائج فحوصات الطبيب، وقد يوصى بأحد هذه العلاجات التالية:

-الاضطرابات الجسدية قد تتطلب تدخلاً طبياً أو حتّى عمليات جراحية في بعض الحالات.

-التغييرات الغذائية (مثل الأطعمة المختلفة، إضافة السعرات الحرارية في الغذاء)، زيادة قبول القوام المختلف للأطعمة الجديدة وتغير قوامها حسب تقبل الطفل والأسهل له.

-تغيير وضع الطفل أثناء الرضاعة.

• علاج صعوبة البلع طبيعياً:

- الميرمية: قومي بغلي الماء وبعدها أضيفي عليه ملعقتين من عشبة الميرمية، واطفئي النار ثم غطيه ومن ثم اتركي الخليط جانباً حتى يبرد وبعدها يتم الغرغرة بالخليط لمدة دقيقة.