اختراع للتقليل من مقتل الأطفال داخل السيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - طوّر علماء في كندا اختراعاً يثير تحذيرات عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة، وبحسب موقع «سي إن إن» الأميركي لتحديد ما إذا كان طفلاً أو حيواناً أليفاً قابعاً وحده داخل السيارة. لحماية الطفل داخل السيارة: Advertisements ويقول العلماء في جامعة واترلو في كندا إن المستشعر الصغير يتم تركيبه بسقف السيارة أو مرآة الرؤية الخلفية. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد ما إذا كان الوضع بالنسبة للطفل أو الحيوان «خطيراً» داخل السيارة.

وفي حال كان الوضع «غير طبيعي»، فإن الجهاز سيمنع الأبواب من الإغلاق، كما سيطلق إنذاراً لتنبيه السائق والأشخاص الموجودين في المنطقة بضرورة التدخل العاجل. وأوضح جورج شاكر، أستاذ الهندسة بالجامعة، «هذا الجهاز سيعالج مشكلة خطيرة على مستوى العالم.. كما أنه ميسور التكلفة مما قد يجعله واحداً من المعدات الأساسية في كل السيارات».

يعتزم الفريق المطور لهذا الجهاز طرحه في الأسواق بحلول نهاية عام 2020.

ووفقاً لمنظمة سلامة الأطفال والسيارات، فإن 37 طفلاً (في المتوسط) يلقون حتفهم سنوياً داخل السيارات في الولايات المتحدة. وفي عام 2019، بلغ عدد الوفيات 52. وغالباً تحدث هذه الوفيات بسبب نسيان الطفل في السيارة، أو إغلاق الأبواب عن طريق الخطأ، أو ارتفاع درجة الحرارة داخل المركبة.

وذكر المصدر أن الجهاز يعتمد على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي.

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