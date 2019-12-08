كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سوء إطباق الأسنان (Malocclusion) على أنه ثالث أكثر مشكلة متعلقة بصحة الفم انتشاراً بعد تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وللتعرف أكثر على "سوء إطباق الأسنان" عند الأطفال وأسبابه وطرق علاجه، التقت "الخليج 365 نت" بأخصائي تقويم الأسنان والفكين دكتور "نادر محفوظ" ليحدثنا عن ذلك.

ما هو سوء الإِطباق؟

سوء الإطباق، هو عدم اتخاذ الأسنان الشكل أو التناسق الطبيعي لها، الأمر الذي يؤثر على مظهر الطفل ويسبب له بعض المشكلات الصحية الأخرى، وله أشكال متنوعة تختلف من حالة لأخرى وكل حالة لها طرق علاج مختلفة.

أسباب سوء إطباق أسنان الطفل:

1. قد تكون بسبب العوامل الوراثية، كأن يرث الفك الصغير أو الأسنان الكبيرة من والديه.

2. زيادة عدد الأسنان عن الطبيعي لأسباب خلقية يؤدي أيضا إلى سوء الإطباق.

3. ممارسة الطفل لبعض العادات الخاطئة كمص الأصابع ومع ذلك فإنه إذا استمرت العادة بعد سن (5 إلى 6) سنوات في الأسنان المختلطة والدائمة فهناك احتمالية لحركة الأسنان وقد تؤدي إلى سوء الإطباق.

4. التأخر في سقوط أسنان الطفل اللبنية يؤدي إلى سوء إطباق الأسنان أيضا.

5. تظهر المشكلة "دسر" دفع اللسان، عندما يتحّرك اللسان للأمام بعيداً في الفم، مما يؤدي إلى حالة إطباق غير طبيعية للأسنان تسمى العضة المفتوحة وهذه العادة الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

6. خلع إحدى الأسنان أو الضروس اللبنية مبكراً لوجود تسوس أو أي مشكله أخرى، يؤدي أيضا إلى سوء إطباق الأسنان.

7. فرق بين حجم الفك العلوي والفك السفلي.

8. وجود فرق بين حجم الفك وحجم الأسنان.

9. خلل في شكل الفك أو عيوب الولادة مثل الشفة المشقوقة.

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الأضرار التي يسببها سوء إطباق الأسنان على الطفل:

1. يؤثر على مظهر الطفل الجمالي.

2. يؤثر على مخارج الألفاظ وعدم نطق الحروف جيداً.

3. تسوس الأسنان وتكون جير عليها بكمية كبيرة.

4. صعوبة عند القضم أو مضغ الطعام.

5. النوم مفتوح الفم والتنفس من خلال الفم.

6. رؤية اللسان بين الأسنان حيث يلتصق طرف اللسان بالأسنان، سواءً أثناء الراحة أو البلع أو الكلام.

أشكال سوء الإطباق الأكثر شيوعاً:

1. خلل في ارتصاص الأسنان منها تزاحم أو تباعد الأسنان نتيجة تباين المسافات بينها، الأسنان المركزية العلوية لا تتطابق في موقعها مع الأسنان المركزية السفلية.

2. بروز الأسنان العلوية إلى الأمام بسبب صغر حجم الفك.

3. ملاحظة مشكلة العضة المفتوحة عند الطفل.

4. العضة البارزة عندما يبرز الفك السفلي عن الفك العلوي.

كيف يصحح طبيب الأسنان "سوء الإطباق"؟

بين دكتور محفوظ أن خطة العلاج تكون حسب الحالة، وإهمال علاج هذه المشكلة منذ الصغر حتى يصل عمر الطفل إلى 12 سنة.