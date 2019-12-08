تدابير بسيطة لمواجهة الإنفلونزا في وقت قصير

الإصابة بالإنفلونزا من الأشياء المزعجة خلال فصل الشتاء، ويتعين على المريض أن يعطي جسمه قدرا كبيرا من الراحة والاسترخاء لتسريع عملية الشفاء.

واستعرضت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض التدابير البسيطة التي تساعد على الشفاء بأسرع وقت ممكن:

1- شرب الماء

نصحت المجلة الألمانية بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف، لا سيما إذا عانى المصاب من الحمى والتعرق الشديد.

ويمكن استبدال الماء بالشاي الأخضر كونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة، فضلا عن إضافة القليل من العسل إليه تعمل على تهدئة السعال والتهاب الحلق.

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2- حساء الدجاج

يُعَد حساء الدجاج من الأطعمة الجيدة في حال الإصابة بالإنفلونزا؛ إذ يحتوي على كل ما يحتاج إليه الجسم في مثل هذه المواقف.

وتساعد شوربة الخضار المالحة بعض الشيء على تعويض الجسم عما يفقده من الصوديوم وتقي من الجفاف، بينما توفر قطع الدجاج البروتين.

ووجد أن حساء الدجاج يعزز من تكوين كريات الدم البيضاء، والتي تسهم في مكافحة الفيروسات والعدوى.

3- الزنجبيل

يُعَد من المشروبات المثالية لمواجهة الإنفلونزا، بسبب تأثيره المضاد للالتهابات والمضاد للجراثيم.

4- لحم البقر

يُعَد لحم البقر من الأطعمة الغنية بمادة الزنك، التي تعزز من نظام المناعة لمواجهة العدوى، فضلا عن توفيره للجسم حاجته من البروتينات وفيتامين (ب).

5- الفواكه والخضراوات

عند الإصابة بالإنفلونزا لا بد للجسم من الحصول على ما يكفيه من المواد المضادة للأكسدة، التي تلعب دورا مهما في تقوية جهاز المناعة.