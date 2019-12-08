شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت الصحة السعودية تناول المضادات الحيوية العشوائى بعقوبات صارمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية تحذيرا علي صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ، بخصوص بيع المضادات الحيوية في الصيدليات دون وصفة طبية، أي دون روشتة من الطبيب يوكد خلالها أن هذا المريض يحتاج إلي هذا النوع من العلاج.



وزارة الصحة السعودية تحذر من المضادات الحيوية

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن بيع المضاد الحيوي بدون وصفة طبية يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، ويعرض المتسبب لهذا الأمر بالحبس 6 أشهر، وإلغاء ترخيص الصيدلية، وغرامة مالية تصل إلي لمئة ألف ريال سعودي.

وقدمت وزارة الصحة السعودية بيانا بالأضرار التي يتعرض لها الشخص عند تناوله للمضادات الحيوية دون وصفة الطبيب، ومنها:

-تعرض الجسم للإصابة ببعض الالتهابات وأخطارها التهاب الأذن.

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ما هي مضاعفات المضادات الحيوية دون موافقة الطبيب

- العلاجات الحالية تصبح غير فعالة علي المدي البعيد.

-فترات إقامة أطول في المستشفى نتيجة لضعف المناعة.

-زيادة عدد الوفيات.

-ارتفاع تكاليف الفحوصات والعلاجات.