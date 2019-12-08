شاي سيغير حياتكم ويذيب الحصى وينظف الكبد.. تعرف عليه

الأحد 8 ديسمبر 2019

هذا الشاي سيغير حياتكم ويذيب الحصى وينظف الكبد ويقتل الخلايا السرطانية. فلا تحرموا انفسكم منه. واستمتعوا أيضاً بطعمه اللذيذ



بسبب قدراته المضادة للالتهابات والمضادة للطفيليات والفيروسات ، يعتبر الزنجبيل واحداً من أقوى الاطعمة في القرن الحادي والعشرين.

الزنجبيل غني بالفيتامين C والماغنيزيوم وغير ذلك من المعادن وهذا ما يجعله مفيداً جداً للصحة . من المعروف ان الزنجبيل مفيد للهضم والشرايين وتسكين الألم والربو وغير ذلك من المشاكل الصحية.

إن كوباً من شاي الزنجبيل يقضي على الزكام والانفلونزا أكثر من أي شيء آخر. كما ان شاي الزنجبيل قادر على إذابة حصى الكلى وتنظيف الكبد وقتل الخلايا السرطانية.

إليكم هذه الوصفة الخارقة بالزنجبيل . استفيدوا منها واستمتعوا:

المكونات

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. عسل عضوي

. ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

. ربع ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

. حليب جوز الهند

. كوب من الماء

طريقة التحضير

إن تحضير شاي الزنجبيل سهل جداً . أولاً اغل بعض الماء وأضف الكركم والزنجبيل ودعه يتخمر مدة 7-10 دقائق . بعد ذلك أضف حليب جوز الهند وصفه في كوب تضيف اليه القليل من العسل.