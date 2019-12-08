ما هي أسباب الشعور بالألم في هذه المناطق من البطن؟

الأحد 8 ديسمبر 2019

إذا كنتم تشعرون بالألم في مناطق معيّنة في المعدة لمدة تفوق الأسبوعين، عليكم باستشارة طبيب للقيام بتشخيص دقيق لحالتكم المرضية. انما، بحسب موقع santeplusmag.com، نقدم لكم الأسباب المحتملة لشعوركم بالألم في هذه المناطق المشار اليها في الصورة المرفقة. فعندما تشعرون بالألم، حاولوا أن تحددوا مكان الألم من رقم 1 إلى رقم 9 بحسب الصورة.



واليكم الأسباب المحتملة التي تتسبب بهذه الآلام بحسب كلّ رقم:

رقم 1: حصى في المرارة، قرحة المعدة، التهاب البنكرياس.

رقم 2: قرحة، ارتجاع المريء، وعسر الهضم، والتهاب البنكرياس، حصى في المرارة، الفتق الشرسوفي

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رقم 3: قرحة، قرحة في معي الاثنا عشر، وانسداد القناة الصفراوية، التهاب البنكرياس

رقم 4: حصى في المرارة، التهاب المسالك البولية، والإمساك

رقم 5: التهاب البنكرياس، قرحة، فتق السرة

رقم 6: حصى في المرارة، وأمراض الرتج، والإمساك، التهاب القولون

رقم 7: الإمساك، وآلام الحوض والمشاكل الصحية النسائية (بطانة الرحم، وغيرها)، ألم في الفخذ (الفتق الإربي)

رقم 8: التهاب في المسالك البولية، التهاب القولون، آلام الحوض والمشاكل الصحية النسائية، داء الرتج

رقم 9: داء الرتج، وآلام الحوض والمشاكل الصحية النسائية، وألم في الفخذ، الفتق الإربي لا تنسوا أن تستشيروا طبيب في حال دامت هذه العوارض لمدة تخطّت الأسبوعين.