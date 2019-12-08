معلومات جديدة لا تعرفها عن الحبل السري!

الأحد 8 ديسمبر 2019

الحبل السري هو الرابط الذي يجمع بين الأم وطفلها، ويؤمّن له المغذّيات الأساسية طوال فترة إقامته في رحمها، وهناك مميزات يتّسم بها الحبل السري وتجعل منه عاملاً مهماً في القرارات التي تتّخذها الأم بحق صحة صغيرها وسلامته، إليك أبرز هذه المميزات:



- يتّخذ الحبل السري مع تقدّم الحمل ونموّه شكل النابض اللولب، وتكاد هذه الحقيقة تنطبق على 95% من الحالات.

- يتراوح متوسط طول الحبل السري لطفل مولود في أوانه ما بين 50 و60 سم ويمكن أن يصل إلى حد 133 سنتم لاسيما لدى الجنين الذي يقوم بكثير من الحركة في الشهر الثالث من الحمل.

- يتغلّف الحبل السري في شكل طبيعي بطبقة من الهلام الموجود خصيصاً لحماية شرايينه وأوردته من التجعّد والانسحاق.

- في الإجمال، يلتفّ الحبل السري حول عنق الطفل من دون أن يتسبّب له بأيّ مشكلة صحية أو مضاعفات، والخوف في مثل هذه الحالات لا يكون من فكرة التفاف الحبل حول العنق بل من فكرة انضغاط الأكسيجين داخل الحبل وعدم بلوغه الطفل.

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- يحتوي الحبل السري على وريد لنقل الدم الغني بالأكسيجين والعناصر الغذائية إلى الطفل، وشرايين للتخلّص من الفضلات والدم الخالي من الأكسيجين.

- يُمكن للتأخّر في قطع الحبل السري بعد ولادة الطفل أن يمنحه معدلات عالية جداً من الحديد ويُفيد جسمه وصحته على المدى الطويل.

- لا يُسبب قطع الحبل السري بأي ألم نظراً إلى خلوّه من الأعصاب.

- بوجود الحبل السري والمشيمة اللذين ينقلان الموادّ والعناصر من الطفل وإليه، لا يُمكن لدمه ودم أمه أن يمتزجا أبداً.

- لا تؤثّر طريقة قطع الحبل السريع عند الولادة في شكل سرة البطن وما إذا كانت للداخل أو الخارج.

- يحتوي الدم الموجود داخل الحبل السري على خلايا جذعية يُمكن استعمالها في وقتٍ لاحق لعلاج الطفل من بعض الأمراض الخطيرة.