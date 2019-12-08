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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة، ويتضمن هذا المشروب السحري خلّ التفاح والليمون الحامض والبهار الأسود، وهي مكونات تساعد على تكسير الخلايا الدهنية وتنشيط عملية الأيض.
وللحصول على هذا المشروب تحتاج فقط إلى أن تضع في 240 مل من الماء المغلي ملعقة كبيرة من خل التفاح، وعصير حبة واحدة من الليمون الحامض، ورشة واحدة من البهار الأسود الحار.
ثم عليك مزج الخليط جيداً ومن ثم شربه قبل كل وجبة كي تخسر الوزن في ليلة واحدة فقط وتحافظ على رشاقتك، من خلال عصير الليمون الذي يمنع تراكم الدهون مجدداً في الجسم.
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