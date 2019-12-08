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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. صفار البيض أخطر من التدخين والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
لا أحد يستطيع أن ينكر فوائد البيض الصحية الكثيرة، والتي تُعنى بجمالك، صحّة عظامك، قوة دمك، كما وتعزز عمل الدماغ، لكن تبقى الكمية التي نتناولها من صفاره أحياناً أخطر من التدخين، من ناحية ما يسببه من أمراض في القلب والشرايين.
حيث يرفع صفار البيض من نسبة الإصابة بتصلّب الشرايين، لأنّ رواسبه الدهنية تتجمّع حول القلب، وهذا المكوّن من البيض بالتحديد مسؤول بشكل رئيسي عن أمراض خطيرة ومميتة أهمّها السكتات الدماغية والجلطات.
وفي دراسة طبية كندية، تبيّن أن تناول صفار البيض بشكل مفرط أي أكثر من 4 حبات أسبوعياً، يعرّض القلب الى الخطر أكثر من التّدخين، إضافةً الى ذلك فإن صفار البيض ممنوع عن مرضى السكري، ويعرّض الكبد والكليتين الى خطر الحساسية وقد يتسبب بطفرات البشرة.
وتبرر هذه النتيجة كمية الكوليسترول الكبيرة الموجودة في صفار البيض بالتحديد، فيما الفوائد الصحية متراكمة في البياض.
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