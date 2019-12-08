شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب ظهور فطريات الفم؟ والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 تبدأ ظهور أعرض الفطريات على الفم واللسان مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذي يزعج الكثيرين ويتسبب في مظهر سيء للفم.

والفطريات عبارة عن كائنات حية لونها أبيض تتكون في الفم بسبب البكتيريا الموجودة في الفم وتفاعلها مع المناخ في الشتاء. فما هي أسباب ظهور هذه الفطريات: 1- التدخين. 2- عدم الأهتمام بتنظيف الأسنان. 3- الإصابة بمرض السكر. Advertisements 4- جفاف الفم. 5- التهاب المعدة. أما طرق علاج هذه الفطريات والتغلب عليها فتكون كالتالي: 1- تنظيف الأسنان والفم جيداً. 2- المضمضة بعشب الميرمية والقرفة. 3- إستخدام السواك. 4- لتجنب الفطريات عليك المضمضة بالخل والليمون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أسباب ظهور فطريات الفم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.