ما هي أعراض حصوات الكلى؟

الأحد 8 ديسمبر 2019

حصوات الكلى من الأمراض الشائعة التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب قد تتطور لمرض خطير و هو الفشل كلوي .



و تعتبر الإصابة بحصوات الكلي نتيجة لتراكم كتلة من بلورات الملح حيث تترسب في الكلية أو الحالب ،فمن يعاني هذه الأعراص ينصح بالتوجه فوراً لزيارة الطبيب والحصول على الأدوية الخاصة بمعالجة هذا المرض المؤلم حتى لا يتطور بشكل أخطر وهذه الأعراض هي :-

1- آلام في الظهر والفخذ ويكون في صورة آلام شديدة على الجانبين وعلى الظهر وتحت الأضلاع ويبدأ الإحساس بالألم في منطقة البطن عند تحرك الحصوة إلى أسفل الحالب أو أسفل البطن وأعلى الفخذ.

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2- الشعور بالألم أثناء التبول وذلك لأنه مع كبر حجم الحصوة في الحالب تؤدي إلى انسداد جزئي في الحالب ومنع مرور البول بشكل سليم مما يسبب ألماً في منطقة الحوض.

3- التغير في لون البول حيث يظهر لون البول غائما أو وردياً أو أحمر أو بني داكن.

4- الشعور بالغثيان والقىء مع ألم حاد في أسفل البطن والظهر وقشعريرة وارتفاع شديد في حرارة الجسم .