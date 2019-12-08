ما هي أفضل حيلة لتدفئة منزلك دون استخدام الدفاية؟

الأحد 8 ديسمبر 2019

يكثر الناس في وقت الشتاء بشراء الدفايات التي تعتمد أكثر البيوت في الشتاء عليها ، من أجل مقاومة درجة الحرارة المنخفضة وشديدة البرودة ، والمزيد من الإحساس بالدفئ.



وفي ظل ان فواتير الكهرباء غالية ، قد جئنا لكم كيفية توفير بعض من مبالغ فاتورة الكهرباء ، وليس الفاتورة فقط ، بل جعل منزلك أكثر دفئا ببعض الطرق الطبيعية التي تحسسك بالدفئ .

الطريقة الأولى :

ترتيب وضع الأريكة بجانب منافذ الإضاءة الطبيعية ، من أجل أن تستمتع بضوء الشمس وحرارتها كل يوم .

وأيضا تستطيعين تغيير فرش الأثاث بألوان داكنة من أجل تخزين حرارة الشمس.

الطريقة الثانية :

لو كانت أرضيات بيتك منالسيراميك ، يفضل وضع المزيد من السجاد والموكيت للتدفئة في طرقات بيتك ، من أجل عدم تسريب الرطوبة بشكل كبير ويظل المنزل دافئ.

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الطريقة الثالثة :

لابد من إغلاق جميع زجاج النوافذ باستمرار في وقت سطوع الشمس ، لأنها تسمح بدخول الحرارة وحبسها داخل بيتك.

توفير الإضاءة التقليدية ليلا ، من أجل جو الشتاء أكثر رومانسية ، بإضاءة الشموع لتبعث مزيدا من الدفء.

الطريقة الرابعة :

وهنا من أهم الأشياء هي ألوانالستائر والمفروشات ، فلها سحر كبير لأنها تعمل على إحساس داخلي بالدفئ ، فالألوان المفضلة للتدفئة من أهم ديكورات فصل الشتاء لتنعم بدفء مضاعف وهي :

البني

الأحمر

الكحلي