شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة فى الإمارات تحدد العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة الإماراتية على صفحتها الرسمية، وعلي موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام" بعض العوامل التي تزيد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك للوقاية من تعرض الأفراد داخل المجتمع من الإصابة بهذا المرض.

ومن ضمن العوامل التي أوضحتها وزارة الصحة في الإمارات التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، التالى:



الحفاظ علي صحة القلب

-كان على القائمة التدخين هذه العادة السيئة التي يقوم الكثيرون باتباعها، فهي لها تأثير كبير علي صحة القلب وتزيد من فرص الإصابة بأمراضه المختلفة.



صحة القلب في الامارات

-ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تعرض صحة وحياة القلب للخطر.



صحة القلب والإمارات

-ارتفاع الكوليسترول من أبرز وأهم العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

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-السمنة أو زيادة الوزن، تعد من العوامل الأساسية التي تسبب وتزيد فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.



الامارات وصحة القلب

-قلة النشاط البدني أي قلة الحركة لدي الشخص، تعد من الأمور المسببة للإصابة بأمراض القلب المختلفة.



الضغوط النفسية وصحة القلب

-التعرض للضغوطات النفسية من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولذا عليك التخلص من هذه الطاقات السلبية.



مرض السكر وامراض القلب

-مرض السكر في حالة إهمال علاجه يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.