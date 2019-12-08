شكرا لقرائتكم خبر عن هوس فقدان الوزن عند الفتيات قد يكون بسبب اضطراب فقدان الشهية العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الشهية العصبي هو حالة اضطراب في الأكل تجعل الشخص المصاب به لا يرغب فى تناول الطعام نهائيا ويفقد وزنه المثالي بنسبة 15٪ على الأقل، ما لا يقل عن 90 ٪ من الحالات تصيب النساء وعادة ما يبدأ الاضطراب في مرحلة المراهقة.

ووفقا لموقع " webmed" قد يؤدي فقدان الوزن إلى تأخير بدء الحيض أو إيقافه بمجرد أن يبدأ ، ونادراً ما يحدث فقدان الشهية العصبي قبل سن البلوغ أو بعد سن الأربعين، ورغم أنه نادر الحدوث ، فإنه يمكن أن يحدث عند الرجال.

ويعني مصطلح "فقدان الشهية" حرفيًا عدم وجود شهية، ولكن هذا مضلل لأن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب عادة ما يكون لديهم شهية قوية أو قمع بنشاط الرغبة في الطعام.

وسبب فقدان الشهية العصبي غير واضح، ومن المحتمل أن تكون مجموعة من عوامل الضعف الوراثية والعوامل البيئية الموروثة يرى الخبراء أن الاضطراب يشتمل على العديد من العناصر:



الوراثه: الوراثه:

فقدان الشهية العصبي يميل إلى التجمع بين الأقارب البيولوجية، أخوات المرضى الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي لديهم 6 ٪ من خطر الإصابة بالمرض بأنفسهم العلاقات البعيدة لديها خطر يصل إلى 4 ٪.



الاكتئاب أو القلق: الاكتئاب أو القلق:

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية العصبي من أعراض الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري.

Advertisements

تسبب المجاعة او فقدان الشهية إلى مضاعفات طبية خاصة بها ، مثل مشاكل الغدة الدرقية وفقر الدم وآلام المفاصل، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي شديد إلى الوفاة في أشد الحالات ، ويعزى ذلك في أغلب الأحيان إلى عدم انتظام ضربات القلب الناتج عن اختلال الأملاح في مجرى الدم.





تشمل أعراض فقدان الشهية العصبي:1- خسارة كبيرة في الوزن (أكثر من 15٪ من الوزن المثالي للجسم)

2- اتباع نظام غذائي شديد ، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام أو الصيام الطويل

3- هواجس حول الطعام والمخاوف من تناول الطعام في الأماكن العامة

4- استخدام المسهلات

5- الشعور بالدهون رغم كونها رقيقة.

6- انقطاع الطمث (توقف الدورة الشهرية أو تأخير بدء الحيض في سن المراهقة)

7- جفاف الجلد أو قشور

8- الأظافر الهشة والشعر

9- فقر دم

10- تورم في القدمين والكاحلين

11- انخفاض حرارة الجسم (انخفاض درجة حرارة الجسم)

12- تركيز ضعيف

13- جفاف

14- إغماء.