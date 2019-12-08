- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم بعد 48 ساعة من حرمانه من النوم؟ والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
أظهرت الكثير من الدراسات أهمية النوم لصحة الانسان الجسدية والعقلية، لذا لا يجب أن تحرم جسمك من النوم لساعات طويلة.
بعد 24 ساعة من حرمان الجسم من النوم
يؤّدي حرمان الجسم من النّوم ليوم كامل الى تراجع قوّة الذاكرة، القدرة على التركيز، التنسيق بين اليد والعين وحتى السمع.
بعد 36 ساعة من حرمان الجسم من النوم
يزداد ضغط الدم كثيرا بعد 36 ساعة من حرمان الجسم من النوم ويزيد ذلك خطر الاصابة بالسكتة القلبية ومشاكل القلب الأخرى.
بعد 48 ساعة من حرمان الجسم من النوم
يبدأ الجسم بالنوم لمدة تتراوح بين نصف ثانية و30 ثانية كل فترة خلال النهار ولا يمكن التحكم بهذا التصرف الذي يعرف بـ microsleep.
بعد 72 ساعة من حرمان الجسم من النوم
الشخص الذّي لا ينام لأكثر من 72 ساعة يخسر قدرته على التركيز والإدراك وتتراجع حواسه كالرؤية والشم وحتى اللمس. وقد يتعرض أيضاً لآلام في العضلات بالاضافة الى هزات غير إرادية وتكوين ذكريات غير حقيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث للجسم بعد 48 ساعة من حرمانه من النوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.