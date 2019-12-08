شكرا لقرائتكم خبر عن أهم النصائح والوصفات التي تعالج انتفاخ تحت العين! والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أهم النصائح والوصفات التي تساعدك بالقضاء على هذه المشكلة:

- بداية، عليك التخفيف من كمية الملح في طعامك والذي يؤدي إلى احتجاز السوائل بالجسم وانتفاخ الجفون. - اعلمي ان النوم لساعات طويلة وكذلك الحرمان من النوم كلاهما يؤديان إلى إنتفاخ الجفون. وحاولي ان ترفعي رأسك قليلاً على الوسادة أثناء النوم لمنع احتجاز السوائل في محيط العينين. Advertisements - استخدمي كمادات ماء الورد الباردة على العينين لمدة دقائق صباحا لإزالة الانتفاخ. - استعملي ايضا كمادات الشاي المثلج او كمادات البابونج، فهما من افضل الوصفات التي تمتص التورم حول العينين. - دلّكي المنطقة المحيطة بالعينين بأطراف أصابعك من الزواية الخارجية الى الداخل. فالتدليك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في تلك المنطقة ويقلل احتباس الماء تحت العينين.

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