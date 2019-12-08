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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تفتح المرأة فمها عند وضع الماسكارا؟ والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
ماذا تفتح المرأة فمها عند وضع الكحل إذا لم تكن قد لاحظت بعد يمكنك أن تراقب من الآن وسترى أن النساء ، حينما يقمن بعملية تجميل عيونهن يفتحن أفواهن .. لماذا ؟
أنظر إلى الطفل إنه يُخرج طرف لسانه من بين شفتيه بينما يقوم بعمل دقيق كتلوين رسم أو تجميع سيارة صغيرة أو ربط حذائه أو كتابة كلمة متعددة الحروف ويقول علماء النفس أن هذه الحركة رد فعل للتركيز عند الأطفال وهل تفتح النساء أفواههن أيضاً عند التركيز ؟
نتساءل إذن لِم يفتحن أفواههن بدلاً من أن يخرجن أطراف ألسنتهن ؟
ولم لا يفتحنه حين يقمن بعمليات دقيقة أخرى كإدخال الحلق في ثقب الأذن مثلاً ؟
والسبب هو أن عيوننا ترمش الآف المرات في اليوم وحينما تشرع المرأة لزخرفة عينيها يجب أن توقفها عن الرمش فتفتح فمها غالباً كرد فعل لتوقف رمش عينيها
ثم أن فتح الفم يشد عضلات الوجه وضمها التي تتحكم في الجفون وتبقى الرموش مشدودة في وضع ثابت فيصبح من السهل رسمها أو صباغتها بالكحل.
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