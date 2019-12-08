علامات في قدميكم تخبركم عن صحتكم.. ما هي؟

الأحد 8 ديسمبر 2019

عندما يصاب أي جزء من جسمنا بأي ضرر ولو بسيط يرسل الجسم علامات وإشارات عن الحالة الصحية كمؤشر.



القدمان هما مؤشران جيدان للتعرف علي حالتك الصحية وإنذار مبكر لتنبيهك بتعرضك بإصابة بأمراض خطيرة

لذلك سوف نقدم لكم أهم العلامات التي من الممكن أن تظهر في القدمين .

1-جروح في القدمين لا تشفى : من الممكن تعرضك لمرض السكر نتيجة لارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وأيضا هذا المؤشر دليل علي إمكانية تعرض أعصاب القدمين لضمور في المستقبل مما يعني إمكانية اصابتك في المستقبل بتقرحات باطن القدمين.

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2-أصابعك وقدميك خالية من الشعر: وهذا دليل على سوء الحال الصحية للأوعية الدموية، وهذا مؤشر لتعرض الأوعية الدموية إلى الإصابة .

3-قدمين باردتين : إذا كانت قدميك طوال الوقت باردتان فهذا مؤشر على خلل في وظائف الغدة الدرقية

4-انتفاخ في القدمين : فانتفاخ إبهام القدمين دليل على الإصابة بمرض النقرس، أيضا انتفاخ إبهام القدمين دليل على إمكانية التعرض لالتهاب المفاصل .

5-جفاف جلد القدمين : فجاف القدمين هو دليل على التعرض جلد القدمين إلي مرض فطري خطير جدا، ومن الممكن أن يتحول بعد ذلك إلى مرض أشد فتك على هيئة بثور والتهابات شديدة.

6-أصابع القدمين صفراء وباردتان: هذا مؤشر قاطع على تعرضك بمرض التهاب المفاصل ،السكري وضعف شديد في المناعة.