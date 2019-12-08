شكرا لقرائتكم خبر عن هل سئمتم من الذباب.. إليكم الحل! والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 الذباب بشكل خاص يثير الإشمئزاز ويمكنه أن يعكّر صفو الجو أثناء غداء مع الأهل أو الأصدقاء.

إذًا ما العمل؟ إليكم حيلة تسمح بطرد الذباب فلا يملأ المكان. تقتصر الحيلة على غرس حوالى 20 كبش قرنفل في تفاحة ووضعها في وسط الطاولة. طريقة التنفيذ: - اختاروا تفاحة Advertisements - إغرسوا حوالى 20 إلى 30 كبش قرنفل في التفاحة - ضعوا التفاحة في وسط الطاولة وهكذا تطردون الذباب ويمكنكم أن تتناولوا طعامكم على الشرفة باطمئنان ستفاجئكم فعالية هذه الحيلة والرائحة الزكية التي تصدرها التفاحة مع القرنفل. وهكذا لن تعودوا بحاجة إلى مبيدات الحشرات السامة.

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