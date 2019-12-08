تعرف على أفضل الطرق للتخلص من عسر الهضم!

الأحد 8 ديسمبر 2019

عسر الهضم من المشكلات الصحية التي تواجه البعض ويحدث نتيجة اضطراب يصيب المعدة ويجعلها غير قادرة على هضم الطعام ،وقد يكون مصحوبا ببعض الاعراض منها الشعور بالإمتلاء والانتفاخ والتجشو والشعور بالغثيان ،وقد تكون العادات الغذائية غير السليمة هي السبب الرئيسي لسوء الهضم ،او قد يكون نتيجة عوامل نفسية .



وعسر الهضم لا يكون مصحوباً بالاحساس بالحموضة لذلك هو مختلف عن مشاكل المعدة الاخرى التي عادة ما تكون مصحوباً بحرقة بالمعدة.

واليكم افضل الطرق للتخلص من عسر الهضم:

– تجنب الاطعمة التي تسبب عسر الهضم مثل الأطعمة الغنية بالدهون والمسبكة والحراقة وكثيرة التوابل والمشروبات الغازية والشاي والقهوة بقدر الامكان

– تناول الطعام بكميات قليلة و وقم بتقسيم الوجبات الغذائية على فترات وقم بمضغ الطعام جيدا قبل بلعه

– تجنب النوم بعد تناول الغذاء مباشرة ويراعي تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين على الاقل

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– اذا كنت ممن يعانون من الوزن الزائد فلا بد من اتباع نظام غذائي معين لخسارة الوزن الزائد

– ممارسة الرياضة تحسن من اداء الجهاز الهضمي وتخلصك من التوتر الذي قد يكون عاملا للاصابة بسوء الهضم

-الحرص على تناول الأطعمة سهلة الهضم والغنية بالالياف

– تجنب القلق والتوتر الزائد

– تحنب الادوية التي قد تضر بالمعدة وتسبب سوء الهضم واذا اضطررت لتناولها فاحرص على تناولها بعد الاكل

-تناول بعض الاعشاب التي تحسن من أداء الجهاز الهضمي مثل الينسون والشمر والبابونج والنعناع وبذلك بوضعها في كوب من الماء المغلى ،ثم تصفيتها وشربها بعد تناول الوجبات الدسمة.