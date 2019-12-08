ماذا تفعل خلطة العسل والليمون للوجه؟

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الأحد 8 ديسمبر 2019
كل فتاه تحلم بأن تحصل على بشرة بيضاء صافية نضرة وخالية من كافة العيوب مثل الحبوب والبثور السوداء والهالات تحت العيون
والمسام الواسعه والتجاعيد وغيرها من المشاكل التي تظهر على البشرة التى تزعجنا .
لذلك كل فتاه عليها الاهتمام ببشرتها وتغذيتها تغذية خارجية من مكونات طبيعية حتى تظل البشرة ناعمة وبيضاء وخالية من العيوب .
ومن ضمن أحسن الماسكات الطبيعية الاكثر افاد على البشرة هو الماسك التالى:
الماسك الاول لشد البشرة وازالة التجاعيد
المكونات:
ملعقة جليسرين
ملعقة من العسل
بياض بيضه
ملعقة من الدقيق
الطريقة اخلطى كافة المكونات وضعيها على الوجه والرقبه واتركيهم لمدة لا تقل عن عشرة الى اثنى عشر دقيقة ثم اشطفيهم بالماء الدافئ وسترين الفرق.
الماسك الثاني
المكونات:
ملعقة كبيرة من عسل النحل الصافى
ملعقة من خميرة الخبز
ملعقة من عصير الليمون
الطريقة :
اذيبى الخميرة فى ملعقة ماء دافئ ثم اضيفى العسل اليها وضعيهم على البشرة بعيداً عن منطقة العين لمدة ربع ساعه ثم اشطفيه واحضرى قطنه واغمسيها بعصير الليمون ومرريها على بشرتك لمدة دقيقة (تترك هذه الخطوة فى حالات البشر الحساسه).
هذا الماسك مفيد للتخلص من جفاف البشرة والتخلص من الحبوب ايضاً ويرطب البشرة ويعطيها نعومة فائقة .
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