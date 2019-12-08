شراب يساعد على التخلص من الماء الزائد والدهون في الجسم

الأحد 8 ديسمبر 2019

سيساعدك هذا الشراب على التخلص من الماء الزائد و الدهون في الجسم، و تنشيط عمل الدماغ، و تحسين الذاكرة و الرؤية و السمع.



فالعنصر الاهم في هذا الشراب هو الفجل الحار الذي يحتوي على الكثير من الفيتامين سي، و ب 1، و ب 2، و ب6، و البوتاسيوم، و الكالسيوم، و الحديد، و الفوسفور.

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كما أن الفجل الحار يحفز عمل الباكتيريا الجيدة في المعدة. فبهذا الشراب السحري، يمكنك خسارة سنتيمتراً من الدهون يومياً.

ستحتاج الى ثلاثة مكونات فقط: 3 حامضات، 3 معالق طعام من العسل، و 125 غرام من الفجل الحار. و لتحضير الشراب، ضع الفجل الحار في الخلاط، ثم أضف عصير الحامض و اخلط المزيج لمدة دقيقتين. ثم أضف العسل و اخلط حتى يصبح لديك مزيجا متجانساً.

و خذ ملعقة طعام من هذا الشراب مرتين في اليوم قبل تناول وجبة الطعام، و يمكنك اخذه لمدة 3 اسابيع، بعدها، انتظر بضعة أيام قبل أن تبدأ مجدداً، ان أردت.