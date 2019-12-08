9 فوائد مهمة للشعير.. يحافظ على الصحة ويسهم في إنقاص الوزن

الشعير أحد أنواع الحبوب الغذائية التي لها الكثير من الفوائد، وهذا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تفيد صحة الإنسان وتسهم في الوقاية من الكثير من الأمراض، وفيما يلي نتعرف على فوائد الشعير للصحة والكلى والقلب والجهاز المناعي وإنقاص الوزن.





أهم فوائد الشعير للصحة:

1. فوائد الشعير للقلب

الشعير يحتوي على فيتامين ب المركب الذي يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بضغط الدم المرتفع، والحماية من ارتفاع الكوليسترول بالدم، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة.

2. فوائد الشعير للجهاز الهضمي

يعد الشعير مصدرا مهما للألياف الغذائية والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقولون، بالإضافة إلى أن تناول مشروب الشعير يساعد على التخلص من السموم التي توجد بالمعدة، مما يقيها من التعرض إلى الأمراض، ويساعد كذلك على الوقاية من الإصابة بالالتهابات في المعدة، كما أنه يساعد على التخلص من الإمساك.





3. التقليل من الكوليسترول الضار

يساعد الشعير على التقليل من معدل الكوليسترول الضار بالدم، حيث إنه يحتوي على الألياف الغذائية المهمة ومنها البيتا جلوكان والتي تساعد على التقليل من امتصاص المعدة للكوليسترول الضار، وهذا بدوره يحمي من التعرض إلى الجلطات القلبية.

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4. الحماية من تجاعيد البشرة

يساعد الشعير على الحماية من التعرض إلى تجاعيد البشرة المبكرة، وهذا لأنه يحتوي على السيلينيوم، والذي يزيد من مرونة البشرة والتخلص من معظم مشكلات البشرة من حبوب وبثور وبقع داكنة.

5. تقوية الجهاز المناعي

الشعير يحتوي على الزنك الذي يساعد على تقوية المناعة بالجسم، ما يساعد على الوقاية من التعرض إلى الكثير من الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات البكتيريا وفيتامين سي، ما يساعد على الوقاية من التعرض للبرد والأنفلونزا.

6. الوقاية من الأنيميا

يساعد الشعير على الوقاية من الإصابة بالأنيميا، حيث إنه يحتوي على النحاس والحديد وهما من العناصر التي تساعد على تكوين الهيموجلوبين بالدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء.





7. فوائد الشعير لإنقاص الوزن

الشعير يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، بالإضافة إلى أنه قليل السعرات الحرارية، ولهذا فإنه يساعد على القيام بعملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل، ما يزيد من معدل حرق الدهون بالجسم، وهو أيضا يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام، وهذا له دور في إنقاص الوزن.

8. تقوية العظام

الشعير يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على المنجنيز والفوسفور والنحاس، ما يساعد على تقوية العظام، وأيضا يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

9. تفتيت حصوات الكلى

الشعير يساعد على تفتيت الحصوات التي توجد بالكلى والمثانة، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من السموم التي توجد بالكلى، ما يقي من إصابتها بالأمراض المختلفة، كما أن الشعير يساعد على الوقاية من الإصابة بالتهابات المثانة والجهاز البولي.